Flamengo de Arrascaeta tem boa vantagem no confronto com o Bolívar, de Leonel JustinianoPablo Porciuncula /AFP

Publicado 16/08/2024 13:05

na altitude de 3.600m de La Paz para reverter o placar do confronto. O Flamengo conseguiu uma vantagem importante nas oitavas de final da Libertadores graças ao gol no fim de Léo Pereira. Apesar da vitória por 2 a 0 do Rubro-Negro , o técnico do Bolívar, Flavio Robatto, não dá o confronto como definido e aposta

"Vai ser muito difícil, jogamos contra o melhor elenco e o melhor treinador da Copa, mas teremos a possibilidade em casa. Creio que podemos mostrar muito mais. Tomara que possamos passar. É um resultado eu o classifico como possível, que nos deixa vivos", avaliou.



Após perder por 4 a 0 no Maracanã para o mesmo Flamengo na fase de grupos, Flavio Robatto avalia que desta vez era possível até sair com um empate. E mesmo com o gol sofrido no fim, que dificulta ainda mais a situação para a volta, ele aposta em um Bolívar com chances de classificação, mesmo precisando vencer por três gols de diferença.



"Não classifico como catastrófico(o resultado), e sim que podemos reverter. Era óbvio que haveria muitos momentos da partida em que iríamos sofrer. O sistema defensivo conseguiu cortar muito dos ataques deles. Depois do primeiro gol, recuperamos a bola e tentamos atacar, tivemos bons momentos. A chave está aberta e temos muita fé", avisou.



O Flamengo volta a enfrentar o Bolívar na quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em La Paz. Com a vitória na ida por 2 a 0, o time comandado por Tite pode perder por até um gol de diferença que se classifica. Se os bolivianos vencerem por dois, a vaga será definida por pênaltis.