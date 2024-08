Pedro sentiu problema muscular no duelo entre Flamengo e Bolívar - Pedro Porciuncula/AFP

Publicado 16/08/2024 11:00 | Atualizado 16/08/2024 11:04

Rio - Artilheiro do Flamengo na temporada, o atacante Pedro, de 27 anos, utilizou seu perfil no Instagram para se comunicar com os torcedores do clube carioca após se lesionar na vitória sobre o Bolívar, no Maracanã, por 2 a 0, na última quinta-feira.

"Feliz pela vitória e agora recuperar bem pra voltar o mais rápido possível. Por nós. Deus é bom todo tempo! Em tudo dai graças", publicou o atacante.

Pedro foi substituído aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo vencia por 1 a 0. O atacante sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda. Em suas redes sociais, o clube carioca informou que o atleta já havia iniciado tratamento e que seria reavaliado nesta sexta-feira.



Substituto do camisa 9, Gabigol também sentiu uma lesão na reta final da partida. O ídolo rubro-negro também sofreu uma lesão muscular e deixou o Flamengo com um jogador a menos nos últimos minutos do jogo no Maracanã.