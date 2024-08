Léo Pereira comemorando seu gol na vitória do Flamengo sobre o Bolívar pela Libertadores - Pablo Porciuncula/AFP

Léo Pereira comemorando seu gol na vitória do Flamengo sobre o Bolívar pela LibertadoresPablo Porciuncula/AFP

Publicado 16/08/2024 09:55

Rio - O Flamengo largou na frente na disputa pela vaga nas quartas de final da Libertadores. Apesar dos destaques e do desempenho pouco convincente, o Rubro-Negro venceu o Bolívar-BOL, por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas, e abriu vantagem. A decisão será na temida altitude de La Paz, mas o retrospecto no alto dá esperanças pela classificação.

Na fase de grupos, o Flamengo foi derrotado pelo Bolívar por 2 a 1, na altitude de 3.640 metros de La Paz. Este resultado classificaria o time para as quartas de final. Apesar do retrospecto negativo jogando acima de 2.500 metros, o histórico mostra que, em apenas uma ocasião, o Rubro-Negro foi derrotado por mais de três gols de diferença (resultado necessário para os bolivianos avançarem).

Na história, o Flamengo soma 16 jogos, quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas jogando acima de 2.500 metros de altitude. Já acima de 3.000 metros, o retrospecto é de seis jogos, quatro derrotas, um empate e uma vitória (sobre o San José, da Bolívia, por 1 a 0, na Libertadores de 2019). Porém, somente uma vez perdeu por dois gols de diferença (para o próprio Bolívar por 3 a 1, em 1983).

Com a vitória por 2 a 0, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença que avança às quartas de final da Libertadores. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a disputa pela vaga será nos pênaltis. Já em caso de derrota por três ou mais gols, o Bolívar se classifica. Apesar dos problemas recentes com lesões e o desempenho abaixo da expectativa sob o comando de Tite, o histórico dá motivos para acreditar.

Retrospecto do Flamengo na altitude (acima de 2.500 metros):

Jorge Wilstermann 1 x 2 Flamengo – Libertadores 1981

Bolívar 3 x 1 Flamengo – Libertadores 1983

Real Potosí 2 x 2 Flamengo – Libertadores 2007

Cienciano 0 x 3 Flamengo – Libertadores 2008

Real Potosí 2 x 1 Flamengo – pré-Libertadores 2012

Bolívar 1 x 0 Flamengo – Libertadores 2014

Santa Fé 0 x 0 Flamengo – Libertadores 2018

San José 0 x 1 Flamengo – Libertadores 2019

LDU 2 x 1 Flamengo – Libertadores 2019

Independiente Del Valle 2 x 2 Flamengo – Recopa Sul-Americana 2020

Independiente Del Valle 5 x 0 Flamengo – Libertadores 2020

LDU 2 x 3 Flamengo – Libertadores 2021

Independiente Del Valle 1 x 0 Flamengo – Recopa Sul-Americana 2023

Aucas 2 x 1 Flamengo – Libertadores 2023

Millonarios 1 x 1 Flamengo – Libertadores 2024

Bolívar 2 x 1 Flamengo – Libertadores 2024