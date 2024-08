Léo Pereira comemorando sue gol na vitória do Flamengo sobre o Bolívar pela Libertadores - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 16/08/2024 00:19

Rio - O Flamengo fez o dever de casa e largou na frente ao vencer o Bolívar por 2 a 0 no Maracanã pela ida das oitavas de final da Libertadores . Autor do gol que aumentou o placar já no fim o segundo tempo, o zagueiro Léo Pereira afirmou que o Rubro-Negro queria ter construído uma vantagem maior para a volta, na altitude de La Paz, na Bolívia, mas valorizou o resultado.

"A gente sabe que o último que jogamos contra eles fomos muito fortes. A gente queria vencer, um resultado maior. Mas o resultado foi bom para a gente", disse o jogador, em entrevista à ESPN após o jogo.

Antes da decisão por uma vaga nas quartas de final, o Flamengo tem outro duelo importante. No domingo (18), a equipe de Tite vai ao Nilton Santoa para confronto direto com o Botafogo visando a liderança do Campeonato Brasileiro.

"Temos que pensar agora no Botafogo. Sabemos que a temporada é pesada. Temos jogos importantes toda semana. Somente depois vamos pensar novamente no Bolívar", destacou Léo Pereira.

Com o resultado, o Rubro-Negro joga na próxima quinta-feira (22), na altitude de 3.600m de La Paz, podendo perder por até um gol de diferença para ir às quartas de final