Léo Pereira comemorando seu gol na vitória do Flamengo sobre o Bolívar pela Libertadores - Pablo Porciuncula/AFP

Léo Pereira comemorando seu gol na vitória do Flamengo sobre o Bolívar pela LibertadoresPablo Porciuncula/AFP

Publicado 16/08/2024 09:20 | Atualizado 16/08/2024 09:22

Rio – Torcedores comemoraram, nas redes sociais, a vitória do Flamengo por 2 a 0 em cima do Bolívar nesta quinta-feira (15) no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No entanto, as lesões, o desempenho geral do time e o receio da partida da volta, que será em La Paz, Bolívia, a 3600 m de altitude, geraram questionamentos.

Um rubro-negro alertou sobre a vantagem que os atletas do Bolívar vão ter no próximo duelo. "2 a 0 em jogo de ida é bom? Não muito, mas é melhor que 1 a 0. O próximo jogo é na altitude, e eles tem vantagem nisso, principalmente porque tem muitos jogadores se recuperando de lesão no Departamento Médico", escreveu.

"Parabéns, jogadores se entregaram até o fim. 2 a 0 é um bom resultado, mas que não se acomodem como fizeram contra o Palmeiras no jogo de volta da Copa do Brasil", alertou um torcedor. "Vamos, meu Mengão! Para cima deles!", celebraram diversos rubro-negros.

Luiz Araújo, que participou dos dois gols, recebeu uma publicação da página oficial do Flamengo em sua homenagem e foi elogiado pelos rubro-negros. "O que esse senhor jogou hoje foi coisa de maluco", admitiu um. "[Luiz Araújo] tá voando, melhor jogador do time", opinou um internauta.

Críticas

No entanto, outros usuários das redes lamentaram a diferença de apenas dois gols e preveem um cenário de sofrimento para a próxima partida pela Libertadores. "Aqui tinha que ser no mínimo 3 a 0, porque eu conheço o Flamengo muito bem, vai ser um drama na altitude", lamentou um torcedor. "Resultado perigoso demais. Vai ser difícil alcançar a classificação lá", opinou um rubro-negro.

"Jogo horrível, semana que vem é sofrimento lá na altitude", afirmou um internauta. "Time vive de chutão dos zagueiros para os atacantes e chuveirinho na área. Tite fraquíssimo", opinou outro.

Rubro-negros também contestaram as lesões de Pedro e Gabriel Barbosa. Ambos foram substituídos por sentirem a coxa após investidas feitas durante o jogo. "Esse monte de lesões precisa ser verificado", questionou um torcedor. "Preparador físico do Flamengo tá de férias?", ironizou um usuário.

Próximos jogos

O jogo da volta contra o Bolívar acontecerá na próxima quinta-feira (22), às 21h30, no estádio Hernando Siles, em La Paz. Até lá, o Flamengo tem outro duelo decisivo contra o Botafogo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (18), às 18h30, no Nilton Santos.