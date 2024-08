Léo Pereira (E) ao lado de Fabrício Bruno: dupla forma a zaga considerada titular da equipe rubro-negra - Gilvan de Souza /CRF

Léo Pereira (E) ao lado de Fabrício Bruno: dupla forma a zaga considerada titular da equipe rubro-negra Gilvan de Souza /CRF

Publicado 16/08/2024 07:20 | Atualizado 16/08/2024 08:08

Rio - Fabrício Bruno admitiu que pode deixar o Flamengo e se transferir para o futebol europeu. Em entrevista aos jornalistas na zona mista do Maracanã, o zagueiro chegou a se emocionar, confirmou que tem proposta do Rennes, da França, e afirmou que é um “sonhador”.

“É difícil de falar. Eu trabalho muito no dia a dia, apesar de não ser unanimidade para alguns, mas sempre procuro entregar o melhor para esse clube, que tenho um amor, carinho e respeito muito grande. Saio de casa todo dia com muito prazer de vir aqui, entregar o resultado. Quanto a sonho, ninguém discute. Cada um tem seu sonho, e não sou diferente. Sou um moleque sonhador. Vim de uma família muito simples, e procuro sempre proporcionar o melhor para eles”, disse Fabrício.

“Eu tive, sim, (proposta) do West Ham. Eu tenho, sim, do Rennes. Não posso negar uma coisa pública e todo mundo sabe, mas eu sigo trabalhando, sigo me dedicando até o último dia. Se for uma coisa boa para mim e para o Flamengo, que aconteça. Tenho minha cabeça tranquila, apesar desses rumores, que se trata de um sonho. Eu procuro manter o foco e fazer grandes jogos, como sempre fiz com essa camisa”, completou.

Em relação ao West Ham, o Flamengo aceitou a proposta, mas não houve acordo com Fabrício, que optou por permanecer.



No caso do Rennes, o Rubro-Negro rejeitou uma oferta de 14 milhões de euros (algo em torno de R$ 87,58 milhões) por 90% dos direitos econômicos do zagueiro. Dessa quantia, 12,5 milhões seriam fixos (cerca de R$ 77,57 milhões) e viriam 1,5 milhão (algo em torno de R$ 9,38 milhões) em bônus. As negociações seguem.



“Sonho eu tenho. Nunca neguei isso, nunca escondi nada de ninguém. Até para a diretoria sempre manifestei esse desejo. Do West Ham não fui porque para mim não era bom. Para o clube era uma coisa ótima, mas para mim não era. Então, tem que respeitar esses momentos também. Não vou sair daqui só por sair. Um clube gigante, um dos maiores do mundo. É o que eu falo, é um prazer imenso estar aqui. Não é fácil chegar até aqui, não é fácil chegar no Flamengo”, destacou Fabrício Bruno.