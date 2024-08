Luiz Araújo vai ser o substituto de Cebolinha - Marcelo Cortes /CRF

Rio - Luiz Araújo foi o grande destaque da vitória do Flamengo sobre o Bolívar (BOL) por 2 a 0 no Maracanã, na noite da última quinta-feira (15), válida pelas oitavas da Libertadores. Com Everton Cebolinha fora da temporada e Bruno Henrique suspenso, o camisa 7 foi o único jogador de lado de campo disponível para Tite na partida. A responsabilidade, naturalmente, era maior, mas ele não sentiu a pressão e mostrou protagonismo.



O jogador abriu o placar no Maracanã aos 29 minutos do primeiro tempo. Luiz participou da troca de passes do time, que saiu em transição rápida, e correu nas costas do defensor para receber ótimo passe de Pedro. Cara a cara com o goleiro, o camisa 7 não desperdiçou.

Já na reta final de partida, deu a assistência para Léo Pereira ampliar a vantagem rubro-negra. O Flamengo, na etapa complementar, apostou bastante em bolas levantadas na área para chegar ao segundo gol, mas não encontrava sucesso. Foi somente na marca dos 44 minutos que conseguiu balançar as redes. Luiz Araújo se posicionou para cobrar escanteio e fez o cruzamento na medida para o zagueiro cabecear e vencer o goleiro Carlos Lampe.

“Muito feliz de ter marcado e ajudado o Flamengo, mas o mais importante não é meu gol ou o gol do Léo, o mais importante é o Flamengo sair vitorioso. Conseguimos um grande resultado, temos uma boa vantagem. Sabemos que vai ser muito difícil lá, mas estamos preparados e vamos buscar essa classificação na altitude”, disse Luiz Araújo.

A atuação de destaque do atacante vai além do gol e da assistência. De acordo com dados do site “SofaScore”, ele ainda fechou a partida com seis desarmes, 15 de 19 duelos ganhos e seis dribles certos em sete tentados.



O posicionamento também chamou a atenção. Luiz iniciou a partida pelo lado esquerdo, onde Cebolinha atua, mas inverteu com Gerson em determinado momento do segundo tempo e caiu para a direita. Além disso, não deixou de ajudar o time na marcação e na pressão feita pelo Fla durante boa parte do jogo.



Agenda do Flamengo



A equipe do técnico Tite volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Botafogo no Estádio Nilton Santos. O clássico é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Na sequência, o Flamengo foca no jogo da volta contra o Bolívar. A partida acontecerá no dia 22 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, que fica a 3.6000m acima do nível do mar. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final.