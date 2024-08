Torcida do Flamengo bateu recorde de público da temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Torcida do Flamengo bateu recorde de público da temporadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/08/2024 13:27

Rio - O Flamengo largou na frente pela vaga nas quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro venceu o Bolívar-BOL por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas, com direito a recorde de público da temporada do futebol brasileiro. Mais de 60 mil pagantes acompanharam a vitória, que deixou a equipe em vantagem para a partida de volta, dia 22, em La Paz, na Bolívia.

O público de 60.536 pagantes (65.381 presentes) diante do Bolívar, pelas oitavas de final da Libertadores, superou os 60.490 da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, quando o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e garantiu o 38º título estadual. O Flamengo é dono dos sete maiores públicos da temporada, sendo cinco deles com mais de 60 mil pagantes.

O público pagante na vitória diante do Bolívar também é o maior entre os brasileiros na Libertadores em 2024. O Flamengo tem uma média de 62.854 pagantes por jogo na competição continental neste ano, superando, por enquanto, a média do ano passado, quando encerrou a participação nas oitavas de final com uma média de 62.416 pagantes por partida.

Maiores públicos da temporada no Brasil:

Flamengo 2 x 0 Bolívar — Libertadores — Maracanã — 60.536

Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu — Carioca — Maracanã — 60.490

Flamengo 3 x 0 Millonarios — Libertadores — Maracanã — 60.335

Flamengo 3 x 0 Madureira — Carioca — Maracanã — 60.292

Flamengo 2 x 1 Criciúma — Brasileirão — Mané Garrincha — 60.127