Gerson é um dos destaques do Flamengo nesta temporada - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 16/08/2024 14:52

"Eu roubei a bola do adversário e ele me acertou. Ficou a trava, virei um pouco o joelho. Está doendo um pouco, mas vou recuperar amanhã, porque domingo já temos mais uma guerra", declarou o camisa 8.

"Temos dois dias para descansar. Assim que chegar no clube vamos fazer gelo, tudo o que a comissão técnica passar para nós. Essa é nossa rotina", completou.

O meio-campista também valorizou a atuação da equipe na última quinta-feira (15) e elogiou o goleiro adversário. "Sabíamos que seria um jogo difícil. Eu pensei no vestiário que era importante a gente usar o fator casa. Estávamos jogando com o apoio da nossa torcida. Desde o começo mostramos para o adversário que a gente queria fazer o gol logo", ponderou Gerson.

"No meu modo de ver, acho que tivemos a chance de fazer outros gols, mas o goleiro foi bem. É importante a vitória, a vantagem. Sabemos também que lá vai ser um jogo muito difícil por conta da atitude. Agora é descansar e focar no clássico", finalizou.



Antes de enfrentar o Bolívar na altitude, na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), o Flamengo encara o Botafogo no Nilton Santos, às 18h30 (também de Brasília), em duelo direto pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a 3ª posição, com 41 pontos, dois de desvantagem para o Glorioso, atual líder da competição.

*Matéria de João Alexandre Borges e do estagiário Theo Faria