Rodolfo Landim é o presidente do FlamengoThiago Ribeiro / AGIF

Publicado 14/08/2024 22:18

Rio - O presidente do Flamengo , Rodolfo Landim, não descartou um retorno de Michael ao Rubro-Negro. O mandatário falou sobre o atacante, que hoje está no Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta quarta-feira (14), em entrevista ao podcast "Mundo GV".

"A gente não pode falar número e não pode falar nome. Vamos dizer que há um alinhamento de pensamento entre torcedores e gestores do clube. É sempre uma possibilidade, saiu num momento que era importante na carreira dele. Isso acontece. O Gerson saiu e voltou", disse Landim.

Michael ganhou destaque no futebol brasileiro quando atuava pelo Goiás. O bom desempenho chamou a atenção do Fla, que o contratou em janeiro de 2020.

Com o manto, o atacante disputou 105 partidas, anotou 23 gols e distribuiu 14 assistências. Além disso, conquistou Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil (2) e Campeonato Carioca (2).