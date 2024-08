Flávia Saraiva, Rafaela Silva, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira e Isaquias Queiroz - Hugo Perruso / Agência O Dia

Rio - Além de Jade Barbosa que fez um discurso emocionado, os outros atletas medalhistas olímpicos pelo Flamengo, também falaram sobre a importância do clube carioca em suas vidas. Maior atleta brasileira da história dos Jogos, Rebeca Andrade, de 25 anos, abordou como foi formada no Rubro-Negro para brilhar na ginástica artística.

"O Flamengo foi e é o local em que me formei como atleta. Moldei tudo que eu poderia moldar, por isso que eu continuo até hoje aqui. Fico muito orgulhosa por toda a história que eu construí como atleta, e todas as pessoas que conviveram comigo contribuíram muito para que isso acontecesse. Sou muito grata por tudo que eu conquistei, por onde cheguei e só sou o que sou porque tive muitas pessoas me ajudando", afirmou a bicampeã olímpica.



Com cinco medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz, de 30 anos, se disse honrado pela possibilidade de representar o clube carioca e prometeu mais conquistas nos Jogos de Los Angeles.



"Fico muito feliz pelo apoio que recebi na Bahia. Poder representar também esse que é o maior clube do mundo, que é o Flamengo. Fico muito feliz. Queria agradecer ao presidente Rodolfo Landim, a todo o pessoal do remo. E agora é trabalhar para conquistar mais medalhas para o Brasil e para o Flamengo", afirmou o canoísta que conquistou uma prata em Paris.

Rafaela Silva, de 32 anos, chegou ao Flamengo há menos tempo. Ela, que foi campeã olímpica individual no Rio, e conquistou o bronze por equipes no judô, relembrou o momento difícil que viveu após o doping em 2019, e como foi acolhida pelo Rubro-Negro posteriormente.

"Eu cheguei em 2021, estava sem treinar, e o Flamengo abriu as portas para mim. Fico feliz por eles terem acreditado em mim em um momento difícil. Fiquei muito feliz de em pouco tempo de ter sido recebido tão bem em pouco tempo. Fui muito abraçada aqui pela nação, só tenho a agradecer a todos", contou a judoca carioca.

A ginasta Lorrane Oliveira, de 26 anos, citou as dificuldades que passou para conseguir treinar no Flamengo e relembrou os auxílios que recebeu de profissionais rubro-negros.

"Lembrando a minha história, aqui tem muito da minha história, tem pessoas que me ajudaram muito na carreira. Eu morava distante e minha antiga treinadora não foi apenas uma treinadora, foi uma mãe, porque me trouxe para morar com ela", disse a medalhista de bronze.

Por fim, Flávia Saraiva, de 24 anos, se disse bastante contente pela oportunidade de representar o clube carioca nos Jogos Olímpicos. "A gente sente muito orgulho de estar representando todos vocês, de representar essa Nação", concluiu.