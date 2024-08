Wesley pode deixar o Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 14/08/2024 07:50 | Atualizado 14/08/2024 08:09

Rio - O lateral-direito Wesley, de 20 anos, está perto de deixar o Flamengo. O Rubro-Negro aceitou a proposta da Atalanta pelo jogador e agora falta apenas o acorto entre o atleta e o atual campeão da Liga Europa para o acordo ser sacramentado. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Júlio Miguel Neto e confirmadas pelo Jornal O Dia.

A oferta aceita pelo clube carioca foi de 16 milhões de euros (algo em torno de R$ 96 milhões) fixos, mais 4 milhões (algo em torno de R$ 24 milhões) em bônus por metas estipuladas no contrato entre o Atalanta e o Flamengo.

O Rubro-Negro agora aguarda o acerto do lateral-direito com o clube italiano. Nesta temporada, o Flamengo chegou a aceitar uma proposta do West Ham, da Inglaterra, pelo zagueiro Fabrício Bruno. Porém, o defensor não topou a proposta salarial do clube britânico e preferiu seguir no futebol brasileiro.

Com a possível saída de Wesley, o Flamengo terá que buscar uma nova opção para a posição no mercado. Atualmente, além do jovem, o clube carioca conta com o uruguaio Guillerme Varela para a posição de lateral direita.