Jade Barbosa conquistou medalha de bronze - Hugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 14/08/2024 11:45 | Atualizado 14/08/2024 12:11

Rio - Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, a ginasta Jade Barbosa, de 33 anos, se emocionou ao abordar sua trajetória no Flamengo e também na modalidade. Ela relembrou que chegou ao clube carioca como criança, citou suas dificuldades na carreira, e reforçou a importância do Rubro-Negro na mudança de patamar da ginástica artística brasileira.

"Eu entrei no Flamengo em 1997 e me apaixonei imediatamente, tanto pelo ginásio, quanto pelo clube. Aqui eu encontrei minha família, fiz 15 anos, fiz 18 anos, fiz 21 anos, e fiz 33 anos. Participei de três Olimpíadas. A gente lutou tanto por esse momento, que até mesmo a gente duvida que vai chegar, mas ele chegou. Mas é mais que a medalha, a competição, mas também as pessoas com que eu compartilhei esse momento. Olhando essa arquibancada lotada, eu vejo muitas pessoas essenciais que ajudaram muito a gente chegar nesse momento", afirmou.

Jade Barbosa ficou conhecida nacionalmente após conquistar a medalha de ouro no salto nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Após passar por lesões na carreira e ficar fora de algumas disputas nas Olimpíadas, ela conquistou a medalha de bronze por equipes em Paris.



"Eu cresci aqui, eu amo ser flamenguista. É algo que eu não consigo explicar. Se não fossem essas pessoas e esse clube eu não teria reencontrado. Tenho orgulho de dizer que a história da ginástica se mistura a história do Flamengo. Fico feliz de ver a popularização desse esporte, ver que muitas pessoas sonham em fazer parte da ginástica", disse emocionada.