Marta e Carrie Lawrence estão noivasReprodução

Publicado 18/08/2024 16:40

Rio - Sorte no jogo e no amor. Após conquistar a medalha de prata do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a atacante Marta ficou noiva da lateral-direita americana Carrie Lawrence. Elas estão juntas há dois anos e atuam no Orlando Pride, dos Estados Unidos, desde 2017.

Carrie Lawrence acompanhou Marta em Paris. A lateral-direita aproveitou a pausa na NWSL, a liga de futebol feminina dos Estados Unidos, para acompanhar a brasileira. Apesar de ser americana, Carrie vestiu a camisa do Brasil e torceu pela noiva na final contra o próprio país.

a marta e a carrie ficaram noivas, da pra ver no rosto a felicidade delas, os pais da carrie felizes abraçando elas, que momento! pic.twitter.com/b0dO4iYNN3 — ray. (@raylanexx) August 18, 2024

Marta, de 38 anos, não conseguiu realizar o sonho de conquistar uma medalha de ouro olímpica com a seleção brasileira. Foi a terceira medalha de prata da Rainha nas Olimpíadas. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, a brasileira seguirá a carreira em clubes.

O Orlando Pride lidera a NWSL com 38 pontos, três à frente do Kansas City Current. Além de Marta, a equipe da Flórida conta com mais quatro atletas brasileiras: a zagueira Rafaelle, as meias Angelina e Luana Bertolucci, e a atacante Adriana.