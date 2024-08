Alexsander foi vendido para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por cerca de R$ 54 milhões - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/08/2024 12:55 | Atualizado 18/08/2024 13:02

Rio - Alexsander está de malas prontas para a Arábia Saudita. O Fluminense encaminhou a venda do volante para o Al-Ahli por cerca de 9 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões), segundo informações do "ge". O clube saudita vai adquirir 85% dos direitos econômicos do jogador.

O Fluminense tinha 90% dos direitos econômicos do volante e permanecerá com 5%. O jogador, de 20 anos, se despediu dos companheiros no vestiário do Maracanã após o empate sem gols com o Corinthians , neste sábado (17), pela 23ª rodada do Brasileirão, segundo a jornalista Aline Nastari.

Alexsander foi revelado pelo Fluminense e subiu para o profissional em 2022. O jogador fez parte dos títulos do Carioca e Libertadores de 2023, além da Recopa Sul-Americana de 2024. Ao todo, disputou 64 jogos, com 31 vitórias, 11 empates e 22 derrotas, além de dois gols marcados.

Já sem Alexsander, o Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor foi derrotado por 2 a 1, na ida, e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de forma direta às quartas.