Yony González celebra gol marcado pelo Fluminense em 2023 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/08/2024 11:51

Rio - O Fluminense acertou a ida do atacante Yony González para o Paysandu até o final desta temporada. Ele estava emprestado ao Atlético-GO, mas foi devolvido ao Tricolor e teve seu empréstimo repassado ao clube paraense. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O Tricolor pagará o valor da carteira de trabalho, e, o Papão, o salário referente aos direitos de imagem. Portanto, vão dividir os vencimentos do atacante. Pelo Dragão, ele entrou em campo 13 vezes e não participou de gol.

Após uma boa primeira passagem pelo Fluminense, onde encerrou como artilheiro do ano de 2019, o colombiano retornou na metade de 2023. Entretanto, teve um desempenho abaixo do esperado, com 22 jogos, um gol marcado e duas assistências.



Ao todo, juntando as duas passagens pelo Rio de Janeiro, Yony González fez 84 partidas, balançou as redes 18 vezes e serviu os companheiros em 11 oportunidades.