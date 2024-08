Dana White promete uma edição histórica com o "Noche UFC", em setembro, na Esfera - (Foto: Divulgação/UFC)

Dana White promete uma edição histórica com o "Noche UFC", em setembro, na Esfera (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 18/08/2024 14:00

Dana White e toda a cúpula do Ultimate preparam um card histórico para a estreia da companhia na moderna Sphere Arena, em Las Vegas (EUA). O novo ponto turístico da cidade vai receber o UFC 306, que também é batizado de Noche UFC - Season Riyadh.

O chefão da organização esteve presente no programa "The Pat McAfee Show" nesta semana, onde deu alguns detalhes de como será o evento. O card, diferente do que é feito tradicionalmente no Ultimate, vai contar histórias sobre as lutas no México - já que o UFC 306 será uma homenagem à independência mexicana. Se a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, realizada no rio Sena gerou polêmica, o "Big Boss" quer um verdadeiro espetáculo nesta aguardada edição.

"Então, realmente o que faremos no dia 14 de setembro, leva mais de um ano para ser feito. Faremos isso em quatro meses. Quando o show começar, teremos as preliminares e depois contaremos - durante o resto da noite - a história do combate no México, desde o início dos tempos e no futuro", explicou Dana White, que seguiu:

"A primeira luta da noite vai começar no início dos tempos, a luta principal será o futuro do México. É a primeira vez que falo sobre isso", declarou o "Big Boss", que evitou dar maiores detalhes sobre o aguardado evento deste segundo semestre de 2024.

O UFC 306 vai contar com apenas dez lutas - o que não é tão comum na organização. Sean O'Malley vai defender o cinturão dos galos contra Merab Dvalishvili no main event, enquanto Alexa Grasso coloca o título dos moscas em jogo na trilogia contra Valentina Shevchenko. O Brasil será representado por Diego Lopes, Norma Dumont e Ketlen Souza.