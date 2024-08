Duelo entre Jon Jones e Alex Poatan vem sendo pedido pelos fãs - (Foto: Reprodução)

Duelo entre Jon Jones e Alex Poatan vem sendo pedido pelos fãs (Foto: Reprodução)

Publicado 15/08/2024 12:00

Presidente do UFC, Dana White vem mostrando uma certa resistência em levar Alex Poatan para o peso-pesado. Prova disso é que o mandatário disse um veemente "não" quando foi questionado no programa "The Pat McAfee Show", na última terça-feira (13), se o brasileiro terá a chance de desafiar o atual campeão linear dos pesados, Jon Jones.



Vale lembrar que, após Alex Poatan nocautear Jiri Prochazka de forma impressionante no UFC 303, o comentarista do UFC, Joe Rogan, liderou um "movimento" para que o brasileiro subisse para a divisão dos pesados e tentasse se tornar o primeiro campeão de três divisões diferentes na história do Ultimate. Tanto Alex quanto Jon Jones se mostraram disposto ao confronto e até Plinio Cruz, treinador de Poatan, tratou o possível combate como "a maior luta que o esporte já viu".