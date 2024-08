Mateus Pakitoo vai enfrentar o paraguaio Teodoro Ruiz - (Foto: WGP)

Publicado 14/08/2024 08:00 | Atualizado 14/08/2024 17:55

Mateus Pakitoo defende a bandeira do Brasil no WGP 77, que acontece neste sábado (17/8), na semana do K-1 no Brasil, em Brasília. Pela frente, o lutador de São Gonçalo terá o paraguaio Teodoro Ruiz, pelo peso leve (até 60kg).



"Espero que ele esteja treinado, pois, se não estiver, coitado, vai ficar pelo primeiro round", avisa Pakitoo, que busca a quarta vitória consecutiva no maior evento de Kickboxing da América Latina.