Karol Rosa dominou Pannie Kianzad e venceu a rival no UFC Vegas 95 (Foto: Reprodução/Instagram UFC Brasil)

Publicado 12/08/2024 10:00

O UFC Vegas 95 foi realizado no sábado (10), em Las Vegas, onde o "Esquadrão brasileiro" teve uma noite quase perfeita no UFC Apex. Com quatro atletas tupiniquins presentes no card, três deles saíram com vitória Stephanie "Rondinha" Luciano, Karol Rosa eJhonata Diniz.



O Brasil só não alcançou os 100% de aproveitamento da noite, porque Talita Alencar enfrentou justamente a compatriota Rondinha na abertura do evento, em confronto que marcou uma revanche entre as lutadoras que empataram o primeiro duelo na temporada 2023 do Dana White's Contender Series em 2023.

A luta começou e logo de início Sergei Spivac conseguiu uma queda em Marcin Tybura. Polonês inverteu a posição e ficou por cima de Spivac, mas com isso permitiu que o moldavo encaixasse um armlock e rapidamente finalizasse o duelo, com apenas 1:44 de confronto.Com o resultado positivo, Spivac volta vencer no Ultimate após derrota para Ciryl Gane em setembro 2023, que freou na ocasião um sequência de três foi vitórias do moldavo. Já Tybura que vinha de vitória Tai Tuivasa em março deste ano, foi finalizado pela primeira vez na carreira.Karol Rosa começou a luta disparando low kicks em Pannie Kianzad e controlando o centro do octógono. A sueca passou a sofrer com os chutes na perna sofridos, chegando a se equilibrar sozinha. No segundo assalto, Rosa seguiu a estratégia de minar a panturrilha esquerda de Kianzad, que tentava responder com jabs. Rosa acertou uma forte cotovelada de encontro na nariz da rival, que estava extremamente machucada.No round final, Karol levou a sueca ao chão, que conseguiu se levantar, mas seguiu pressionada pela brasileira na grade. Rosa acertou uma cotovelada rodada e terminou a luta acertando mais duas joelhadas na rival garantindo a vitória no duelo.Com a vitória no UFC Vegas 95, Karol Rosa se recupera da derrota sofrida para a mexicana Irene Aldana em dezembro de 2023. Já Pannie Kianzad amargou a terceira derrota seguida no Ultimate e não sabe o que é vencer desde 2022.Jhonata Diniz começou a luta marcando Karl Williams com low kicks. O brasileiro tentava se aproximar com sequências de jabs e diretos, enquanto o norte-americano se defendia esperando o melhor momento para o contra-ataque. Willians balançou o brasileiro com um cruzado de esquerda, que também com um cruzado respondeu ao ataque e também balançou o oponente.O segundo round começou com os pesos-pesados indo para trocação franca, mas sem acertar nenhum golpe certeiro. Melhor na luta, Jhonata castigou Williams com chutes nas pernas. No assalto decisivo, Diniz seguiu caminhando à frente controlando o duelo. O brasileiro acertou um cruzado em Karl que balançou o rival, que se defendeu derrubando o Jhonata. O paranaense se defendeu bem no solo e não sofreu grandes perigos até o fim da luta.Com o resultado no UFC Vegas 95, Jhonata permanece invicto na carreira, agora com oito, sendo duas pelo Ultimante. Já Willians, conheceu seu primeiro revés como profssional após onze lutas.Logo no início da luta, Talita Alencar atacou com um chute alto que acertou Stephanie Luciano, que absorveu bem o golpe. Com envergadura maior, "Rondinha" controlava a distância com jabs e diretos e se esquivava bem dos contra-ataques de Alencar. Nos últimos segundos do round, Luciano acertou uma joelhada de encontro na rival, que resistiu ao ataque.A segunda parcial começou com Talita derrubando a rival que conseguiu se levantar. A maranhense tentou novamente quedar Rondinha que rechaçou a tentativa. A mineira levava vantagem na luta em pé e acertou um chute frontal no rosto da adversária que absorveu bem o ataque. Com vantagem nos dois primeiros assaltos, Stephanie manteve a distância para controlar a luta. No meio do round, Rondinha acertou uma joelhada em Talita e conseguiu um knockdown. Alencar levantou, mas nada pôde fazer para reverter o resultado.Ao 24 anos, "Rondinha" venceu em sua estreia no UFC. A mineira havia empatado sua última luta, justamente contra Talita Alencar no Dana White's Contender Series em 2023, quando empataram o confronto. Enquanto isso, aos 33 anos Talita conheceu sua primeira derrota na carreira apósSerghei Spivac finalizou Marcin Tybura com uma chave de braço no R1Chepe Mariscal derrotou Damon Jackson por decisão unânime dos juradosDanny Barlow derrotou Nikolay Veretennikov por decisão dividida dos juradosChris Gutierrez derrotou Quang Le por decisão unânime dos juradosYana Santos derrotou Chelsea Chandler por decisão unânime dos juradosToshiomi Kazama finalizou Charalampos Grigoriou com um triângulo no R2Karol Rosa derrotou Pannie Kianzad por decisão unânime dos juradosJhonata Diniz derrotou Karl Williams por decisão unânime dos juradosYoussef Zalal finalizou Jarno Errens com um mata-leão no R1Stephanie Luciano derrotou Talita Alencar por decisão unânime dos jurados