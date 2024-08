Francis Ngannou esteve perto de se aposentar após a morte de seu filho Kobe - (Foto: Reprodução/Instagram)

Francis Ngannou esteve perto de se aposentar após a morte de seu filho Kobe (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 11/08/2024 12:00

Sem lutar MMA há mais de dois anos, o ex-campeão peso-pesado do UFC, Francis Ngannou, enfim, fará sua estreia pela PFL MMA. O camaronês fará uma superluta contra o brasileiro Renan "Problema", campeão da temporada 2023 do torneio da divisão até 120kg, em confronto que acontecerá no dia 19 de outubro, ainda sem local definido.



Entretanto, a estreia de Ngannou na PFL ficou próxima de não acontecer. Em abril deste ano, o camaronês passou por uma tragédia pessoal ao perder o filho Kobe, com apenas 1 ano e meio de vida. Em entrevista ao canal "Sky Sports", Francis disse que cogitou a aposentadoria após a triste perda, mas decidiu prosseguir e usará a memória do filho como motivação.



“Não é um grande momento para mim. Eu preciso de alguma atividade. Preciso me manter ativo para estar na zona onde eu pertenço. Também preciso continuar, lutar pelo meu menino, por Kobe. Os últimos meses não foram os mais fáceis. Eu acho que tem sido o meu momento mais difícil na vida, de longe", declarou Francis, que prosseguiu:



"Eu perdi meu filho. Por algum tempo, eu senti que eu nem tinha que fazer isso ou questionando se eu deveria fazer isso ou lutar novamente. Mas eu quero fazer algo bom para a memória dele. Não ser a razão para eu desistir, mas ser a motivação e também lutar por ele", finalizou o peso-pesado.