Delariva é destaque nos eventos locais e nacionais (Foto: Divulgação)

Publicado 08/08/2024 07:00 | Atualizado 08/08/2024 10:38

Destaque no último Mundial da ISBJJA, em julho, o estado do Mato Grosso do Sul agora se prepara para receber a 10ª etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, o Brasileiro Centro-Oeste da CBJJD, realizado em parceria com a FSMJJ e marcado para o dia 17 de agosto, em Campo Grande-MS.



Como peso 3, o evento promete acirrar ainda mais a disputa pelo ranking atual. E ao final do Circuito Nacional Mineirinho, serão selecionados os melhores atletas. Como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Eurocup BJJ 2025 – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal.

Até o momento, 700 atletas e 58 agremiações já estão confirmadas no campeonato. Pela sua importância, diversas equipes do Mato Grosso do Sul vêm se movimentando de olho no Brasileiro Centro-Oeste, entre elas filias da CheckMat e da Delariva, lideradas pelos faixas-preta Breno Vidal e Felipe Medeiros, respectivamente, que projetaram o evento.



CheckMat pronta para brilhar



Um dos principais times do estado, a CheckMat é destaque no MS liderada pelo faixa-preta Breno Vidal. Animado para o Brasileiro Centro-Oeste, ele projetou a competição, citando a busca por um lugar no pódio.



"Pra mim esse é o melhor evento do calendário de campeonatos em Campo Grande, sempre com atletas duríssimos. E com a premiação deste ano, ficará ainda mais interessante. Na CheckMat nós estamos trabalhando duro, com seriedade e disposição, para chegar nas melhores condições de vencer", disse Breno, que completou:



"Queremos o lugar mais alto do pódio, mas não sou prisioneiro desse desejo e nem boto pressão nos meus alunos. Cada um tem que lutar feliz, confiante e aproveitar essa etapa da CBJJD aqui no Mato Grosso do Sul, que só engrandece o Jiu-Jitsu pantaneiro".

CheckMat quer títulos lutando em casa, no Mato Grosso do Sul (Foto: Divulgação)

Delariva busca bicampeonato



Outra equipe que é destaque no Mato Grosso do Sul é a Delariva do professor Felipe Medeiros, atual campeã do Brasileiro Centro-Oeste no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil) e que vai em busca do bi este ano.



"A Delariva Nova Alvorada do Sul é a atual campeã no kids e quer o bicampeonato. A nossa preparação segue à todo vapor, com o time de competição em ritmo forte de treino e focado nessa importante etapa. Sob minha responsabilidade e do professor Flávio Andrade, devemos entrar com mais de 40 atletas no torneio", afirmou o faixa-preta, que encerrou elogiando o trabalho da CBJJD:



"Temos uma enorme gratidão ao presidente da FSMJJ, Fábio Rocha, e ao Gavazza, vice da CBJJD, pelo trabalho em conjunto. Esta etapa reúne os melhores atletas e equipes do estado, e estamos ansiosos para desfrutar".