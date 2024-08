BJJ Storm 9 correspondeu às expectativas com grande evento - (Foto: @daitatame)

Publicado 06/08/2024 08:00 | Atualizado 06/08/2024 17:44

Um dos principais eventos de Jiu-Jitsu de Minas Gerais - e do Brasil -, o BJJ Storm realizou a sua nona edição no último fim de semana, dias 3 e 4 de agosto, mais uma vez no SESC Contagem, que recebeu 1044 atletas, além de grandes times em ação.



Entre as equipes, a campeã do juvenil, adulto e master foi a Gracie Barra BH, seguida pela Gracie Barra Santa Inês e a Black Lotus, respectivamente. No kids, o título ficou com a Sapo Team, com o CT Cristiano Maia em segundo e a Black Lotus em terceiro. Já no No-Gi, ouro para a Black Lotus, prata para a Gracie Barra BH e bronze para a Gracie Barra Itabirito.

Responsável pelo BJJ Storm, o faixa-preta Claudio Caloquinha fez um balanço da competição, que novamente correspondeu às expectativa de atletas, professores e do público em geral."O evento foi um sucesso! No sábado (3), tivemos as disputas do juvenil, adulto e master com quimono, além de 21 superlutas No-Gi kids, estas com transmissão ao vivo pelo YouTube - assim como as finais do absoluto. Já no domingo (4), os atletas do infantil até 15 anos entraram em ação, com um show à parte das crianças, junto das lutas do juvenil, adulto e master No-Gi", disse Caloquinha, que completou:"Estou muito feliz com o crescimento do evento. E podem esperar que o BJJ Storm 10 será ainda mais especial, com muitas novidades, revivendo alguns quadros do passado. Se preparem para mais uma festa do Jiu-Jitsu".A décima edição do BJJ Storm, vale citar, está marcada para os dias 23 e 24 de novembro, com mais detalhes no site www.bjjstorm.com.br. Antes, porém, a organização irá participar do Bop Games, maior festival multiesportivo da América Latina, onde irá cuidar da parte de Jiu-Jitsu.1- Gracie Barra BH2- Gracie Barra Santa Inês3- Black Lotus1- Sapo Team2- CT Cristiano Maia3- Black Lotus1- Black Lotus2- Gracie Barra BH3- Gracie Barra Itabirito