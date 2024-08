Lutas de alto nível marcaram a quarta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 - (Foto: @joao.sfotos)

Lutas de alto nível marcaram a quarta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 05/08/2024 14:00 | Atualizado 06/08/2024 06:55

Realizada no último domingo (4), em Ponte Nova, Minas Gerais, a quarta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 - organizado pela LMJJ - reuniu grandes times e consagrou diversos campeões, com e sem quimono, acirrando ainda mais a disputa pelo ranking.



Entre as equipes, a campeã geral foi a Nova União - Ponte Nova / Lifestyle, comprovando a boa fase. Na segunda posição veio o CT Thomaz Abreu, com o Absolute Squad BJJ em terceiro. Brow Team e Rockys JJ completaram o Top 5, respectivamente.

Com quase R$ 7.000,00 distribuídos em premiações, o evento teve duelos de Jiu-Jitsu de alto nível, em especial no Desafio Kids e nos absolutos. Na faixa-preta com quimono, o título do peso aberto no adulto ficou com Robert Bochecha - também campeão No-Gi -, enquanto Jhefferson Dazini brilhou no master.Outro destaque foi o faixa-preta manauara Jhonatha Frazão, que faturou duas medalhas de ouro, uma prata e uma bronze, vencendo ainda sua superluta: "Graças a Deus tive uma ótima performance na superluta. Enfrentei um atleta muito duro, o Gabriel, mas o resultado positivo veio e agora é dar sequência no trabalho", afirmou.Presidente da Liga Mineira de Jiu-Jitsu, Thalles Moreira fez um balanço do campeonato: "Graças a Deus a quarta etapa do Campeonato Mineiro 2024 foi um sucesso. Tivemos o ginásio lotado durante todo o dia, grandes lutas e equipes de diversas cidades de Minas Gerais, fora outros estados. Ainda sobre o evento, estamos implementando um novo sistema, mais moderno, porém como tudo que é novo, surgem algumas necessidades para serem adaptadas, tanto para a Liga quanto para os atletas, mas vamos trabalhar em cima delas", disse Thalles, completando:"Gostaria de destacar ainda o grande campeão absoluto adulto, o faixa-preta Robert Rodrigues, além do Jhonatha Frazão, Loverty Gomes e Ed Louco, campeões das superlutas, fora outros que conseguiram defender seu título. E para a próxima etapa, o público e os atletas podem esperar um evento ainda melhor, mais disputado. Estamos chegando na reta final do ranking, mas muita coisa ainda pode acontecer".A sequência do calendário, vale citar, ocorrerá nos dias 21 e 22 de setembro, quando Muriaé-MG receberá a quinta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 - que tem inscrições abertas em www.lmjj.com.br. Ao fim da temporada, serão premiados, através do ranking, os atletas que receberão passagens para o Mundial da IBJJF e o Pan Kids, ambos em 2025, nos Estados Unidos.Faixa-branca adulto/master: Geovanna Amaral (Saúde & Força)Faixas-azul e roxa adulto/master: Thaís Santos (Saúde & Força)Faixa-azul juvenil: Carlos Eduardo Goulart (Projeto Vivaz)Faixa-branca adulto/master: Nicolas Candido (AEJJ)Faixa-azul adulto/master: Carlus Antônio (Guigo JJ)Faixa-roxa adulto/master: Gustavo Henrique Oliveira (Nova União / Lifestyle)Faixa-marrom adulto/master: Gabriel Henrique de Andrade (Gracie Barra)Faixa-preta adulto: Robert Rodrigues (Guigo JJ)Faixa-preta master: Jhefferson Dazini (Rockys JJ)Faixa-branca adulto/master: Adriano dos Santos Pires (Absolute Squad BJJ)Faixas-azul e roxa adulto/master: Carlus Antônio (Guigo JJ)Faixas-marrom e preta adulto/master: Robert Rodrigues (Guigo JJ)