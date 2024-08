Deiveson Figueiredo dominou Chito Vera no UFC Abu Dhabi e venceu por decisão unânime - (Foto: Reprodução)

Deiveson Figueiredo dominou Chito Vera no UFC Abu Dhabi e venceu por decisão unânime (Foto: Reprodução)

Publicado 04/08/2024 20:00

Aconteceu neste sábado (3), mas uma edição do Ultimate nos Emirados Árabes Unidos. Direto da Etihad Arena, o UFC Abu Dhabi presenteou o público com grandes combates. Comandando o Esquadrão Brasileiro, Deiveson Figueiredo teve grande atuação e derrotou Marlon Vera por unanimidade, em confronto de ranqueados do peso-galo.



Completando a participação brasileira no UFC Abu Dhabi, Mackenzie Dern superou Loopy Godinez por decisão unânime e Kauê Fernandes nocauteou Mohammad Yahya. Já Elves Brenner foi nocauteado pelo espanhol Joel Álvarez, sendo o único atleta tupiniquim a ser derrotado na Etihad Arena. Já na luta principal da noite Umar Nurmagomedov derrotou Cory Sandhagen por decisão unânime dos jurados.

“Daico” começou a luta atacando um low kick, Vera devolveu o mesmo ataque no paraense, que marcou o brasileiro em seguida com um jab. Deiveson atacou “Chito” com um direto no corpo que no contra ataque desferiu um cruzado de esquerda, mas Figueiredo desviou e conseguiu quedar o equatoriano, mas Marlon conseguiu se levantar. Chito tentou atacar um com uma joelhada e foi novamente derrubado por Deiveson.No segundo assalto, os rivais trocavam low kicks no centro do cage, mas sem ataques mais contundentes. Chito esboçou uma blitz no fim da parcial, mas foi contido por Daico. No round decisivo Figueiredo tentou derrubar Chito duas vezes nos primeiro segundos do round, mas Vera defendeu. O Deus da Guerra acertou um direto de direita que levou Vera ao solo, que rapidamente se levantou. O paraense atacou um chute frontal que passou muito perto do adversário. Figueiredo acertou uma joelhada em Marlon que tentou responder com chute rodado que não entrou. No final da luta os lutadores partiram a trocação franca que terminou com o brasileiro acertando uma linda cotovelada em Vera.Com o resultado no UFC Abu Dhabi, Deiveson chegou a terceira vitória consecutiva no peso-galo e pediu para enfrentar o vencedor do duelo entre Sean O’Malley e Merab Dvalishvili que acontece em setembro, no UFC 306, que disputarão o cinturão da divisão. Já Marlon Vera que vinha de derrota justamente uma disputa de título contra O’Malley no UFC 299 em março, amargou o segundo revés seguido no Ultimate.Mackenzie começou a luta acertando um jab, e em seguida encaixou uma sequência de jabs e diretos. A brasileira foi derrubada por Lupita, mas deixou Dern se levantar. Mackenzie conseguiu derrubar a mexicana e caiu já montada na adversária, e buscou um armlock mas Godinez resistiu ao ataque. O segundo assalto começou com um ritmo acelerado, Dern buscou rapidamente com queda, que rechaçada por Loopy. A mexicana conectou um direto de direita que derrubou Mackenzie que rapidamente se levantou. Godinez conseguiu uma queda em Dern, que novamente ficou em pé, mas que permitiu que segurasse a brasileira na grade até o fim do round.A parcial decisiva se desenvolveu em pé nos primeiros minutos, até que Mackenzie conseguiu um queda, a mexicana não deixou a rival evoluir na posição e se levantou. De volta ao centro do cage, Dern encaixou boa sequência de jabs e diretos. Loopy respondeu com um jab de esquerda. A mexicana tentou uma queda no fim da luta, mas a brasileira defendeu e o confronto foi encerrado.Com a vitória no UFC Abu Dhabi, Mackenzie Dern se recupera das derrotas sofridas para as compatriotas Jéssica Bate-Estaca e Amanda Lemos. Enquanto Godinez que vinha de revés para Virna Jandiroba sofreu o segundo revés seguido pela primeira vez na carreira.A luta começou com muito estudo, Elves disparou o primeiro ataque com um chute na perna do rival. Álvarez pressionou Elves na grade e tentou encaixar uma guilhotina em pé, mas o lutador da Chute Boxe se desvencilhou. Joel atacou com um chute alto seguido de uma joelhada, mas Brenner resistiu. O espanhol cresceu no duelo e levou o paulista ao chão e encaixou um triângulo de mão, mas o brasileiro foi salvo pelo gongo. No segundo assalto, Elves começou atacando com um cruzado de esquerda. Em seguida o paulista acertou uma sequência de jab e cruzado. Álvarez respondeu com um direto de direita e atacou com um chute alto defendido pelo brasileiro.No round decisivo, Álvarez seguiu melhor, defendendo bem as tentativas de ataque do brasileiro. O espanhol acertou um cruzado de esquerda que balançou Elves, em seguida Joel atacou o brasileiro uma sequência brutal de joelhadas no thai clinche, que não resistiu o foi ao chão. O espanhol seguiu atacando Brenner com socos até o árbitro parar a luta e decretar a vitória do espanhol no UFC Abu Dhabi.Com o resultado negativo no UFC Abu Dhabi, Elves amargou a segunda derrota consecutiva no Ultimate. O brasileiro foi superado por Myktybek Orolbai em sua última luta, por unanimidade no UFC Rio, em abril. Já Joel Álvarez que vinha de finalização sobre Marc Diakiese, em julho de 2023, alcançou sua segunda vitória seguida.Kauê começou a luta disparando dois low kicks nas pernas de Yahya, sem seguida acertou um bom cruzado no rival. O brasileiro acertou uma sequência de jab e direto seguido e mais um chute nas pernas do rival. O lutador dos Emirados Árabes acusou os golpes nas pernas e trocou de base. Fernandes era melhor na luta e seguia desferindo chutes no rival.O lutador da Nova União acertou um cruzado de encontro que levou Mohammad ao chão, Kauê então atacou no ground and pound e depois de mais alguns socos e viu o árbitro central decretar o fim da luta.Com o resultado no UFC Abu Dhabi, Kauê Fernandes conquistou a primeira vitória no Ultimate. O brasileiro estreou na organização em novembro de 2023, no UFC São Paulo, quando foi superado por Marc Diakiese por decisão dividida. Já Mohammad Yahya amargou o segundo revés em duas lutas na franquia.Umar Nurmagomedov derrotou Cory Sandhagen por decisão unânime dos juradosShara Magomedov derrotou Michal Oleksiejczuk por decisão unânime dos juradosDeiveson Figueiredo derrotou Marlon Vera por decisão unânime dos juradosMichael Chiesa finalizou Tony Ferguson com um mata-leão no R1Mackenzie Dern derrotou Loopy Godinez por decisão unânime dos juradosJoel Álvarez derrotou Elves Brener por nocaute técnico no R3Azamat Murzakanov derrotou Alonzo Menifield por nocaute no R2Kaue Fernandes derrotou Mohammad Yahya por nocaute técnico no R1Shamil Gaziev derrotou Don’Tale Mayes por decisão unânime dos juradosGuram Kutateladze derrotou Jordan Vucenic por decisão unânime dos juradosSam Hughes derrotou Viktoriia Dudakova por decisão dividida dos juradosJai Herbert derrotou Rolando Bedoya por decisão unânime dos juradosSedriques Dumas derrotou Denis Tiuliulin por decisão unânime dos jurados