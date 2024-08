Virna Jandiroba quer disputar o cinturão do UFC em sua próxima luta - (Foto: Reprodução)

Publicado 02/08/2024 18:00

Com dez lutas completas no UFC, sendo sete triunfos e três derrotas, Virna Jandiroba se credencia para ser a próxima desafiante ao cinturão dos palhas. A "Carcará" ostenta uma série de quatro vitórias seguidas, sendo a última a mais emblemática. A faixa-preta de Jiu-Jitsu finalizou a compatriota Amanda Lemos, no último dia 20 de julho.



Com o resultado no UFC Vegas 94, Virna saltou no ranking e agora é a terceira colocada. Em entrevista à TATAME, Jandiroba entende que sua próxima luta tem que ser pelo cinturão da divisão, contra a campeã Zhang Weili.



"Eu não sei quais são os planos do UFC, mas eu acho que já estou habilitada (para disputar o cinturão). Pessoalmente falando, eu venho de quatro vitórias seguidas, sobre meninas duras, gabaritadas e agora a finalização sobre a Amanda, acho que me habilita. Não faz muito sentido fazer uma outra luta, para depois ir ao title shot. Acho que agora é a hora de disputar o cinturão", disse a baiana.



Em outros trechos da entrevista, Virna deu mais detalhes sobre a vitória contra Amanda, analisou Zhang e ainda destacou a evolução que teve dentro do UFC ao longo de cinco anos. A brasileira estreou na companhia em abril de 2019, após ser campeã do Invicta FC.