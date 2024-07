Fratres JJ quer manter a boa fase no Mundial Master - (Foto: Photoss)

Publicado 31/07/2024 09:00

Começou a contagem regressiva para o Mundial Master da IBJJF, um dos maiores campeonatos de Jiu-Jitsu do mundo, que irá acontece no fim de agosto, entre os dias 29 e 31, em Las Vegas, nos Estados Unidos.



A competição vai reunir centenas de atletas e equipes, e a Fratres JJ, atual vice-campeã mundial no masculino e feminino adulto, estará presente em busca de títulos.

Ao todo, o time irá viajar para os EUA com 12 atletas até o momento, entre eles vários destaques. Daniel Affini, líder da Fratres JJ, falou sobre o que espera do Mundial Master, além de ressaltar a importância da classe para o crescimento do Jiu-Jitsu."Nossa expectativa em relação ao Mundial Master é a melhor possível. Somos um time que foi se juntando e hoje tem grandes nomes, vários deles que estarão em ação na competição. E com essas feras juntas, temos um treino muito forte, consequentemente esperamos um bom resultado", disse Daniel, que completou:"A Fratres JJ vem em uma grande fase e queremos manter ela no Mundial Master. É uma classe muito importante para o crescimento da equipe, mas também do esporte em si. No nosso time, valorizamos bastante os masters, com vários se juntando, mas mantendo seus nomes, alunos e somando ao time para crescermos juntos".