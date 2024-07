Belal dominou amplamente a luta e conquistou o cinturão dos meio-médios - (Foto: Reprodução)

Belal Muhammad calou a barulhenta torcida em Manchester no UFC 304, na noite de sábado (27). O americano de origem árabe dominou quatro dos cinco rounds contra um irreconhecível Leon Edwards para conquistar o título dos meio-médios do Ultimate. Já no co-main event, Tom Aspinall precisou de apenas 60 segundos para mostrar que vive o seu auge no esporte. O ídolo local nocauteou Curtis Blaydes e manteve o cinturão interino dos pesados.



A noite para o Brasil em Londres foi extremamente positiva. Com atuações sólidas e dominantes, Gregory Robocop e Bruna Brasil derrotaram Christian Leroy Duncan e Molly McCann, respectivamente. Ambos os triunfos foram por unanimidade.

O primeiro round ficou marcado pelas duas categóricas quedas aplicadas por Belal Muhammad - no começo e no fim da parcial. No chão, contudo, o americano não conseguiu progredir o jogo. Já Leon Edwards, em pé, impôs combinações de jab-direto e chutes na linha de cintura. O panorama no segundo assalto seguiu com Belal pressionando e aplicando uma queda no inglês, que caiu de cabeça no cage e chegou a ficar desnorteado.Apesar de Muhammad começar o terceiro assalto fazendo pressão na grade, Edwards inverteu a posição, foi para as costas e tentou finalizar no crossface. Mesmo sem conseguir encerrar a disputa, "Rocky" ficou o round quase todo nesta posição. Já na quarta parcial, Belal acertou bons golpes em pé e voltou a derrubar com certa facilidade. No chão, mesmo sem progredir o jogo, o americano pressionou e deixou o britânico visivelmente desgastado.Apático e cansado, Edwards se manteve uma presa fácil para Belal no quinto assalto, que voltou a derrubar e fazer o seu jogo de Wrestling. Nos instantes finais, "Rocky" mostrou agressividade, abriu um corte no supercílio do oponente, mas não teve tempo para buscar o nocaute. No fim, após cinco rounds, Muhammad conquistou o título dos meio-médios no UFC 304. Já Leon, após duas defesas, perde o reinado diante do torcedor.O confronto começou explosivo e, sem muito tempo a perder, Tom Aspinall partiu com tudo para cima de Curtis Blaydes. O inglês chegou a conectar alguns golpes, mas o americano resistiu. Em um momento de ataque de “Razor”, o campeão interino entrou com um jab de encontro e derrubou o oponente. Em seguida, ainda conferiu mais alguns golpes até o árbitro Marc Goddard encerrar a disputa ainda no round inicial.Com o triunfo no UFC 304, Aspinall mantém o título e desafiou Jon Jones, atual campeão linear, para a unificação dos títulos. Nas últimas quatro vitórias pela franquia, o britânico venceu todas no primeiro assalto. Já Blaydes, em sua primeira disputa de título, sai com revés.

Tom Aspinall nocauteou para manter título interino dos pesados (Foto: Reprodução)

O confronto no UFC 304 teve início com Bobby Green arriscando alguns pisões em Paddy Pimblett, que buscava manter a distância e respondia com agressivos chutes. Marcando o low kick de “Baddy”, o americano entrou em uma queda, mas Paddy tentou encaixar uma guilhotina. Rapidamente, fez a transição para o triângulo, ajustou a pegada e saiu no braço do veterano. Após enorme pressão, Bobby não respondeu às ações do árbitro Lukasz Bosacki, que encerrou a disputa ainda no primeiro round.Com o resultado no UFC 304, Pimblett chegou ao sexto triunfo seguido no Ultimate e manteve a invencibilidade na franquia. Além disso, deve figurar no Top 15 dos leves e ainda desafiou o brasileiro Renato Moicano. Já Green é finalizado pela primeira vez no Ultimate em 26 aparições.Christian Leroy Duncan iniciou o duelo buscando mais as ações, porém via um Gregory Robocop controlando a distância e conectando golpes no contra-ataque com cruzados de esquerda. O brasileiro aproveitou uma brecha do adversário para entrar na single leg. No chão, Rodrigues passou a trabalhar no ground and pound e foi castigando o oponente, que buscava se defender para não ser finalizado. Já na segunda parcial, o inglês iniciou encurtando e trabalhando no clinch. Na sequência, os dois passaram a trocar muitos golpes no infight, onde Duncan acertou uma cotovelada giratória, enquanto o brasileiro optou por combinações para minar o lutador da casa.Já no último round, o panorama da luta seguiu semelhante. Entrando na reta final do confronto no UFC 304, Robocop conseguiu pegar as costas e ensaiou uma tentativa de finalização, mas como estavam suados e ensanguentados, desistiu e ficou aplicando golpes na região da cabeça do britânico. Após os três rounds, Gregory confirmou a vitória por unanimidade e chegou ao terceiro triunfo no peso-médios. Já Duncan volta a ser derrotado na franquia.Molly McCann teve um início com mais ímpeto na luta, onde foi cercando Bruna Brasil e buscando os melhores golpes. Sem se intimidar, a brasileira controlou a adversária e teve como ponto forte as joelhadas e chutes na linha de cintura da britânica, que ficou desconfortável no confronto e tentou usar o clinch para frear a atleta da Fighting Nerds. No segundo assalto, McCann encurtou e trabalhou um jogo de abafa na paranaense, que teve mais dificuldade para atacar. No entanto, no fim da parcial, Brasil acertou um golpe de encontro e voltou a derrubar a adversária.Já no terceiro assalto, McCann grudou em Bruna, mas a brasileira derrubou e ficou por cima trabalhando alguns golpes. A luta retornou em pé, e a britânica foi para o tudo ou nada, onde conectou alguns golpes, mas voltou a sofrer uma queda. O combate permaneceu intenso, mas a paranaense foi administrando a vantagem e mostrando superioridade técnica. No fim, por decisão unânime, Bruna garantiu a vitória no UFC 304 e voltou a vencer no peso-palha. Já "Meatball" conhece o terceiro revés em quatro lutas na franquia.Belal Muhammad derrotou Leon Edwards por decisão unânime dos juradosTom Aspinall derrotou Curtis Blaydes por nocaute técnico no 1RPaddy Pimblett finalizou Bobby Green com um triângulo no 1RGregory Rodrigues derrotou Christian Leroy Duncan por decisão unânime dos juradosArnold Allen derrotou Giga Chikadze por decisão unânime dos juradosNathaniel Wood derrotou Daniel Pineda por decisão unânime dos juradosBruna Brasil derrotou Molly McCann por decisão unânime dos juradosJake Hadley derrotou Caolan Loughran por decisão unânime dos juradosMuhammad Mokaev derrotou Manel Kape por decisão unânime dos juradosOban Elliott derrotou Preston Parsons por decisão unânime dos juradosModestas Bukauskas finalizou Marcin Prachnio com um triângulo no 2RSam Patterson derrotou Kiefer Crosbie com um triângulo no 1RMick Parkin derrotou Lukasz Brzeski por nocaute técnico no 1RShauna Bannon derrotou Alice Ardelean por decisão dividida dos jurados