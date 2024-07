Xuxa Meneghel publicou treino de Boxe nas redes sociais e foi elogiada - (Foto: Reprodução)

Xuxa Meneghel publicou treino de Boxe nas redes sociais e foi elogiada (Foto: Reprodução)

Publicado 25/07/2024 10:00

Uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos, Xuxa Meneghel usou recentemente as redes sociais para divulgar aos seus seguidores um vídeo em que está praticando Boxe, o que rendeu diversos elogios. A apresentadora brincou ao legendar o vídeo com a frase: "Eu no meu dia mais calminha".



Dentre os mais de 2 mil comentários recebidos na postagem, alguns foram de pessoas ligadas diretamente ao Boxe. Foi o caso do mestre Luiz Dórea, um dos maiores treinadores da nobre arte, que elogiou a apresentadora: "Muito bom". Além do técnico, Esquiva Falcão, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 no pugilismo, elogiou a artista: "Que lindo".

Leia Mais Estreia da ISBJJA na Espanha tem título da Dream Valencia por equipes

Com apenas um brasileiro, site divulga lista dos maiores lutadores do século

Mundial da ISBJJA e Mundial Novatos de Jiu-Jitsu consagram campeões no Rio

Xuxa Meneghel tem 61 anos atualmente e ficou eternizada como a "Rainha dos Baixinhos" por apresentar, por mais de duas décadas, programas voltados ao público infantil. Como cantora, a gaúcha vendeu mais de 50 milhões de cópias por seus trabalhos. Em sua carreira, a artista passou pelos canais TV Manchete, Rede Globo e Rede Record. Neste ano, a artista retornou a Rede Globo, onde tem um quadro fixo no programa dominical Fantástico.

Xuxa Meneghel tem 61 anos atualmente e ficou eternizada como a "Rainha dos Baixinhos" por apresentar, por mais de duas décadas, programas voltados ao público infantil. Como cantora, a gaúcha vendeu mais de 50 milhões de cópias por seus trabalhos. Em sua carreira, a artista passou pelos canais TV Manchete, Rede Globo e Rede Record. Neste ano, a artista retornou a Rede Globo, onde tem um quadro fixo no programa dominical Fantástico.