Sarah Galvão deu um show à parte no evento de Jiu-Jitsu(Foto: AJP)

Publicado 22/07/2024 08:00 | Atualizado 22/07/2024 17:45

O último dia do Abu Dhabi Grand Slam Rio 2024, realizado neste domingo, 22, no Parque Olímpico da Barra, reservou grandes emoções aos amantes da arte suave. A principal delas veio de uma jovem de apenas 17 anos. Sarah Galvão, filha do multicampeão André Galvão, provou que mesmo com a pouca idade já pode ser considerada uma realidade no Jiu-Jitsu ao desbancar a favorita da categoria Júlia Alves, nas quartas de final, em uma luta decidida pela decisão dos juízes, e ficar com o ouro da categoria até 62kg.



“Foi a minha primeira vez lutando contra faixas pretas, há 7 meses eu ainda era uma juvenil faixa roxa. Peguei a marrom há mais ou menos um mês e já estou aqui. É uma alegria muito grande, só tenho a agradecer”, comemorou Sarah.