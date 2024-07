Amanda Lemos e Virna Jandiroba farão a luta principal do UFC Vegas 94 - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 20/07/2024 16:00 | Atualizado 20/07/2024 18:41

Depois de uma edição em Denver, o Ultimate retorna a Las Vegas (EUA) neste sábado (20) para a realização do UFC Vegas 94. Na luta principal da noite, teremos o aguardado combate entre as brasileiras Amanda Lemos e Virna Jandiroba, válido pela categoria peso-palha feminino. Quem sair vitoriosa do combate fica bem próxima de uma disputa de cinturão na divisão, que tem a chinesa Weili Zhang como atual campeã.



Além de Amanda Lemos e Virna Jandiroba, o UFC Vegas 94 contará com outros quatro brasileiros em ação neste sábado. No card principal, Kaynan Kruschewsky e Bruno "Bulldog" Silva enfrentam Kurt Holobaugh e Cody Durden, respectivamente. Já no card preliminar, Dione Barbosa e Luana "Dread" Carolina medem forças contra Miranda Maverick e Lucie Pudilova.

Ex-desafiante ao cinturão peso-palha, Amanda Lemos (14v-3d-1e) vai em busca de engatar a segunda vitória consecutiva e encara a compatriota Virna Jandiroba (20v-3d) na luta principal do UFC Vegas 94. A paraense vem de triunfo sobre Mackenzie Dern no UFC 298, em fevereiro, é a brasileira mais bem ranqueada da categoria e é conhecida pela sua agressividade no octógono, quase sempre vencendo suas lutas pela via rápida.Uma das mais talentosas grapplers entre todas as mulheres na organização, Virna Jandiroba quer anotar a quarta vitória seguida no UFC e fará sua primeira luta principal no Ultimate. A brasileira é uma excelente finalizadora - prova disso são suas 13 vitórias por esta via na carreira. Aos 36 anos, a veterana sonha com uma chance de lutar pelo título e, caso saia com o braço levantado neste sábado, pode ser a próxima desafiante ao cinturão do peso-palha, que hoje pertence à chinesa Weili Zhang.Em busca de sua primeira vitória na organização, Kaynan Kruschewsky (15v-2d-1NC) enfrentará o experiente Kurt Holobaugh no card principal do UFC Vegas 94. Contratado na última temporada do Dana White's Contender Series, o brasileiro fez sua estreia aceitando um duelo de última hora contra o compatriota Elves Brener no UFC São Paulo, em novembro do ano passado, mas acabou sendo nocauteado. Profissional desde 2013, com 13 vitórias pela via rápida, "Bahia" tem como destaque no cartel um triunfo sobre Adriano Martins, o único lutador a derrotar Islam Makhachev - atual campeão peso-leve.O peso-mosca Bruno "Bulldog" Silva (13v-5d-2e-1NC) enfrenta Cody Durden no card preliminar do UFC Vegas 94 de olho em uma vaga no ranking da categoria. O brasileiro está em ótima forma e chega ao evento com uma sequência de três vitórias pela via rápida, conquistando bônus de "Performance da Noite" em todas elas. Natural do interior de São Paulo, "Bulldog" participou do TUF Brasil 4 no time Anderson/Minotauro, mas foi derrotado por Dileno Lopes nas quartas de final.Dione Barbosa (7v-2d) chega ao UFC Vegas 94 para enfrentar Miranda Maverick em busca de sua segunda vitória na franquia. Contratada na última temporada do "Dana White's Contender Series", a peso-mosca vive boa fase na carreira e está em uma sequência de quatro triunfos. Em sua estreia e única luta na organização, ela venceu Ernesta Kareckaite no UFC 301, no Rio de Janeiro, em maio deste ano. Aos 32 anos, Dione é profissional desde 2018 e especialista na luta de chão, com três vitórias por finalização na carreira.A brasileira Luana "Dread" Carolina (10v-4d) entra em ação card preliminar do UFC Vegas 94 para encarar a tcheca Lucie Pudilova. A paulista chegou ao UFC através do Dana White's Contender Series Brasil, em 2018, e está em uma sequência de duas vitórias, com seu triunfo mais recente sendo um nocaute sobre Julija Stoliarenko no UFC Vegas 85, em fevereiro deste ano.Peso-palha (até 52,1kg): Amanda Lemos x Virna JandirobaPeso-pena (até 65,7kg): Steve Garcia x Seung Woo ChoiPeso-leve (até 70,3kg): Kurt Holobaugh x Kaynan KruschewskyPeso-mosca (até 56,7kg): Cody Durden x Bruno "Bulldog" SilvaPeso-pena (até 65,7kg): Doo Ho Choi x Bill AlgeoPeso-pena (até 65,7kg): Jeong Yeong Lee x Hyder AmilPeso-galo (até 61,2kg): Brian Kelleher x Cody GibsonPeso-mosca (até 56,7kg): Miranda Maverick x Dione BarbosaPeso-leve (até 70,3kg): Loik Radzhabov x Trey OgdenPeso-mosca (até 56,7kg): Luana "Dread" Carolina x Lucie PudilovaPeso-pesado (até 120,2kg): Mohammed Usman x Thomas Petersen