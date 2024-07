Jake Paul nocauteou Mike Perry e anotou sua décima vitória no Boxe profissional - (Foto: Esther Lin/MVP Promotions)

Jake Paul nocauteou Mike Perry e anotou sua décima vitória no Boxe profissional (Foto: Esther Lin/MVP Promotions)

Publicado 21/07/2024 19:00

Cada vez mais em alta no Boxe, Jake Paul adicionou mais uma "vítima" oriunda do MMA em sua lista. No último sábado (20), em Tampa, na Flórida (EUA), o Youtuber norte-americano nocauteou o ex-lutador do UFC Mike Perry no sexto round - o combate era válido por até oito assaltos - e chegou à sua décima vitória na nobre arte.



Com o resultado, Jake Paul atingiu sua sexta vitória enfrentando ex-lutadores do UFC. Anteriormente, o "Problem Child" já havia derrotado os veteranos Tyron Woodley (duas vezes), Anderson Silva, Nate Diaz e Ben Askren. Vale ressaltar que, das 11 lutas feitas no Boxe, Jake venceu 10 e perdeu apenas uma, em fevereiro de 2023, para Tommy Fury, que é irmão do ex-campeão mundial peso-pesado Tyson Fury.



Vale ressaltar também que Jake Paul já tem data e adversário definidos para o retorno ao ringue. No dia 15 de novembro, em Dallas (EUA), o americano vai encarar a lenda do Boxe Mike Tyson, ex-campeão mundial peso-pesado e considerado por muitos um dos maiores de todos os tempos na nobre arte. Apesar da grande diferença de idade entre ambos - Paul tem 27 anos e Tyson 58 -, o combate vem sendo muito aguardado pelos fãs.