McGregor admitiu retornar ao UFC no fim de 2024(Foto: Reprodução)

Publicado 21/07/2024 12:00

Maior figura midiática do Ultimate e com enormes feitos dentro da organização, Conor McGregor voltou a bater o pé sobre o possível retorno ao octógono. O ex-campeão duplo era para ter entrado em ação no UFC 303, no último dia 29, contra Michael Chandler. No entanto, uma fratura no dedo do pé o tirou da disputa.



Sem lutar desde 2021, quando quebrou a perna na luta contra Dustin Poirier, McGregor afirmou que, até o fim de 2024, vai subir ao octógono para encarar Chandler: "Meu retorno está marcado para o final do ano. Em algum momento no final deste ano, encerrando o show (main event)", disse o irlandês à "ESPN", que seguiu:



"Então, eu estava perto de voltar. Tivemos um incidente e um adiamento teve que acontecer. Seguimos em frente. A luta está remarcada para o final deste ano civil. Então, estou animado com isso e ansioso para voltar", concluiu McGregor.