Luan Carvalho deu show no Abu Dhabi Grand Slam Rio de Janeiro - (Foto: AJP)

Publicado 21/07/2024 14:00 | Atualizado 22/07/2024 03:31

O atleta Luan Carvalho brilhou no segundo dia do Abu Dhabi Grand Slam, realizado neste sábado, 20, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. O lutador, que representou a Commando Group, dos Emirados Árabes Unidos, precisou vencer quatro adversários até chegar ao título. Na final, ele desbancou Lucas Barros, com uma atuação segura, e garantiu o ouro e a premiação.



“Estou muito feliz, foram três anos batendo na trave, às vezes por alguns erros bobos, outros por algumas decisões constatáveis da arbitragem. Mas hoje foi o meu dia, estava muito confiante desde cedo e graças a Deus deu tudo certo. Sou merecedor disso, estava com esse pensamento de buscar o que é meu e deu certo”, vibrou o atleta de Macaé.



Luan Carvalho, que é cria da equipe Nova União, do Rio de Janeiro, e embaixador da Brazil Combat, tentará repetir o feito neste domingo. Ele retornará ao tatame no último dia de evento para lutar também entre os profissionais, desta vez, na categoria até 85kg.