Jon Jones está no topo da lista dos maiores lutadores do século(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 24/07/2024 09:00

A "ESPN" americana vem divulgando nos últimos dias uma lista com os maiores atletas do século 21. Além disso, a gigante do esporte também fez um Top 10 com os maiores do MMA, onde Jon Jones, campeão linear dos pesados do UFC, aparece em primeiro lugar. "Bones" é considerado por muitos, inclusive Dana White, presidente do Ultimate, como o "GOAT" da história da modalidade.



O pódio da lista tem a presença de Georges St-Pierre, ex-campeão dos meio-médios e médios do UFC, em segundo lugar. O único brasileiro selecionado foi Anderson Silva, que reinou na divisão peso-médio do Ultimate e é considerado por muitos como o melhor da história.