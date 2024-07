Jake Paul lançou desafio para enfrentar Alex Poatan no Boxe logo após vencer Mike Perry - (Foto: Reprodução)

Publicado 26/07/2024 10:00

Jake Paul surpreendeu o mundo da luta ao desafiar Alex Poatan para um confronto no Boxe logo após derrotar Mike Perry no último sábado (20), em combate que aconteceu na Flórida (EUA). O norte-americano, vale ressaltar, tem como suas maiores "vítimas" da carreira ex-lutadores do UFC. Das suas 10 vitórias na nobre arte, seis foram contra atletas que já passaram pelo Ultimate.



Dessa vez, quem comentou sobre o desafio feito por Jake Paul ao atual campeão dos meio-pesados do Ultimate foi o ex-campeão dos meio-médios da organização, Kamaru Usman, que embora acredite que essa luta não irá se concretizar, revelou não se surpreender caso o influenciador derrote Poatan, por mais que veja o brasileiro como um eventual favorito para o duelo.



"Acredito que essa luta não irá acontecer. Jake Paul já falou muitas coisas sobre o Dana White e o UFC, e ele se colocou em uma posição que talvez o Dana White não queira fazer negócio com ele. Dana e Jake fazem grandes negócios sozinhos. Eu acredito 100% que Poatan possa vencê-lo, mas também acredito que Paul também pode", declarou Kamaru Usman no podcast "Pound 4 Pound", prosseguindo na sequência:



"Não vejo o Alex invencível para o Jake Paul. Ele (Jake) já mostrou muitas coisas no Boxe. Poatan tem um gancho de esquerda cruel, mas ele também mantém as mãos baixas, a cabeça se move quando ele está desviando. Não é como ele se movesse como um boxeador constante, então eu não descarto a vitória do Jake Paul nessa luta. Eu acredito que Alex vença, mas Paul pode vencer", finalizou o ex-campeão dos meio-médios do UFC.