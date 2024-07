Jones é considerado um dos maiores lutadores da história do MMA - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 25/07/2024 19:00

Duas mudanças de impacto nas regras do MMA foram aprovadas ao longo da terça-feira (23) nos Estados Unidos, pela Associação de Comissões de Boxe: a cotovelada de cima para baixo (vertical) e golpes na região da cabeça com o lutador caído no chão. Os dois golpes eram proibidos na modalidade.



A cotovelada de cima para baixo sempre gerou polêmica entre os fãs, especialistas e lutadores. Na única derrota que tem no MMA, Jon Jones, em 2009, aplicou uma série de golpes dessa natureza em Matt Hamill e acabou sendo desclassificado.

Após o anúncio da mudança de regra, "Bones" usou as redes sociais para solicitar que o revés fosse retirado do seu cartel e ainda aproveitou para marcar Dana White, presidente do UFC: "Invicto então, invicto agora.. Dana White temos que tirar essa derrota dos livros de história", escreveu Jon Jones em sua conta no Instagram.A outra mudança também já gerou muita polêmica recente, em especial no UFC. Atualmente, um lutador para não receber golpes na cabeça no chão precisa ter pelo menos a palma da mão no chão, agora o atleta vai precisar de uma outra parte do corpo - além também da sola dos pés - em contato com o solo.As atualizações das regras só passam a entrar em vigor a partir do dia 1 de novembro de 2024. No entanto, cada comissão atlética dos Estados Unidos vai precisar adotar as medidas. No Brasil, a responsável por regular os eventos do UFC é a CABMMA.