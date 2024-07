Tom Aspinall nocauteou para manter título interino dos pesados - (Foto: Reprodução)

Publicado 30/07/2024 18:00

Após dar um verdadeiro show no card do UFC 304, no último sábado (27), nocauteando Curtis Blaydes ainda no primeiro round, Tom Aspinall deu mais um indício do seu desejo de enfrentar Jon Jones. O atual campeão interino peso-pesado do Ultimate sugeriu um desafio bem improvável: um torneio entre pesos-pesados para definir o novo campeão linear da divisão até 120kg.



Com a tendência que Jon Jones e Stipe Miocic se enfrentem em novembro, Tom Aspinall sugeriu que seja realizado um GP ao estilo o que era visto no PRIDE, em torneio que também contaria com a presença de Alex Poatan, atual campeão meio-pesado. Segundo o campeão interino dos pesados, o torneio teria um formato quadrangular e a realização de duas lutas na mesma noite. Ao fim, seria definido o grande campeão dos pesados no UFC.



"Estarei pronto em novembro. Vou compartilhar um pensamento, estava pensando sobre isso hoje. Que tal… Estão dizendo que Stipe (Miocic) e Jon Jones vão lutar no Madison Square Garden, em novembro. Por que não fazemos um torneio? Jones vs Stipe. Eu vs Alex. Torneio até o final. Duas lutas em uma noite. E vamos descobrir quem é o verdadeiro campeão mundial dos pesos-pesados", sugeriu Aspinall, que seguiu:



"Teríamos o melhor peso-pesado de todos os tempos (Miocic), o melhor lutador de MMA de todos os tempos (Jon Jones), teríamos o campeão dos meio-pesados (Poatan) e eu, que sou apenas um campeão interino. Vamos fazer isso, duas lutas em uma noite. Sou um grande fã do Alex Pereira, ele é assustador (risos). Mas seria bem legal, duas lutas em uma noite. Vamos colocar dinheiro nisso, ver quem é ‘o cara’ dos pesos-pesados", finalizou.



Vale ressaltar que, logo após nocautear Curtis Blaydes em apenas um minuto no co-main event do UFC 304, Tom Aspinall deixou claro mais uma vez seu desejo de enfrentar Jon Jones, atual campeão linear dos pesados. O dono do título interino afirmou que não tem "nada contra" Jones, mas que realmente quer encarar "Bones" pelo cinturão linear.