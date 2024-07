BJJ Storm 9 promete lutas de alto nível e fortes emoções - (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 30/07/2024 08:00 | Atualizado 30/07/2024 09:02

Repleta de expectativa, a nona edição doBJJ Storm - um dos principais eventos de Jiu-Jitsu de Minas Gerais e do Brasil - acontece no próximo fim de semana, dias 3 e 4 de agosto, no SESC Contagem, e a pedido de diversos professores, teve suas inscrições prorrogadas.



A nova data limite para garantir um lugar no campeonato é esta terça-feira, 30 de julho, até às 23h59 (horário de Brasília), através do site www.bjjstorm.com.br. No sábado, dia 3, ocorrerão as lutas do juvenil, adulto e master com quimono, além das superlutas kids. Já no domingo (4), entrarão em ação os atletas do infantil até 15 anos de pano, assim como juvenil, adulto e master No-Gi.