Brian Ortega e Diego Lopes vão lutar no UFC 306, em setembro (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images)

Publicado 30/07/2024 09:00

No fim da noite de sexta-feira (26), Dana White, presidente do Ultimate, anunciou todas as lutas do UFC 306, também batizado de Riyadh Season Noche UFC, que vai acontecer na moderna Sphere Arena, em Las Vegas (EUA), no dia 14 de setembro. O card é um dos mais aguardados desse segundo semestre, onde vai contar com duas disputas de cinturão e a sensação Diego Lopes em ação.



Um dos brasileiros em mais evidência no UFC atualmente, Diego Lopes vai encarar Brian Ortega, que é o atual terceiro do ranking dos penas. O duelo era para ter acontecido no UFC 303, no fim de junho, mas "T-City" ficou doente e abandonou o card pouco antes do confronto. O manauara, em feito inédito, aceitou lutar com um novo adversário com cerca de três horas para a luta acontecer e venceu Dan Ige por decisão unânime.



O UFC 306 também teve a confirmação das duas disputas de cinturão, que já tinham sido divulgadas por diversas fontes - inclusive os próprios atletas. Sean O'Malley vai defender o título dos galos pela segunda vez e terá como desafiante Merab Dvalishvili - que é o primeiro do ranking e soma dez vitórias seguidas.