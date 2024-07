LFA 191 promete lutas de alto nível e fortes emoções - (Foto: Divulgação)

Publicado 30/07/2024 15:00 | Atualizado 30/07/2024 15:51

O LFA anunciou a luta principal de sua próxima edição no Brasil, a de número 191, apresentada pelo Esportes da Sorte e agendada para o dia 30 de agosto, mais uma vez no moderno Ginásio do Polvilho, no município paulista de Cajamar.



Os escalados são os pesos-penas Wellinton Prado, o "Predador", e Keweny Lopes, o "Leão". O duelo coloca frente a frente um especialista em jiu-jitsu contra um especialista em capoeira.



Indo para a sua terceira luta no LFA, o paulista Wellinton Prado ostenta um cartel de 14 vitórias, com oito finalizações, em 17 lutas. Fazendo sua estreia no evento, Keweny Lopes venceu 10, com direito a sete nocautes, em 11.