Russo fez um apelo ao presidente do Ultimate (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 01/08/2024 10:00

Considerado uma das principais promessas da divisão peso-mosca do UFC e invicto no MMA, Muhammad Mokaev anotou mais uma vitória ao seu cartel no último sábado (27), ao superar Manel Kape no card preliminar do UFC 304, realizado em Manchester (ING). No entanto, o russo radicado na Inglaterra parece não ter caído nas graças de Dana White e dos demais dirigentes do Ultimate.



Isso porque, em entrevista aos jornalistas após a realização do evento do último final de semana, Dana White revelou que Muhammad Mokaev não terá seu contrato renovado com o UFC. O mandatário evitou falar que a razão da saída do lutador se deu pelo seu estilo de luta, mas deixou claro que as polêmicas protagonizadas pelo atleta nos últimos dias influenciaram na decisão.