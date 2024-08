Gordon Ryan e Felipe Preguiça vão se enfrentar pela quarta vez, agora no ADCC 2024 - (Foto: Reprodução)

Publicado 01/08/2024 19:00

Dia do "acerto de contas". É dessa forma que Felipe Preguiça está tratando o novo encontro com Gordon Ryan, que vai acontecer em uma superluta no ADCC 2024, marcado para o dia 17 de agosto, em Las Vegas (EUA). Este será o quarto embate entre os rivais.



Os lutadores chegaram a ter uma quarta luta agendada para acontecer em fevereiro de 2023, no "Who's Number One", mas o americano deixou o confronto a dois dias do evento alegando "problemas estomacais". Em publicação feita por meio da sua conta oficial no Instagram, Preguiça provocou Gordon e garantiu estar focado para disputar não somente a superluta, mas também as competições em sua categoria e do absoluto no ADCC.