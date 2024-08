Poatan e Zuckerberg divulgaram um vídeo onde competem em algumas modalidades olímpicas - (Foto: Reprodução)

Poatan e Zuckerberg divulgaram um vídeo onde competem em algumas modalidades olímpicas (Foto: Reprodução)

Publicado 05/08/2024 21:00

Considerado uma das grandes estrelas do UFC na atualidade, Alex Poatan continua sendo um verdadeiro sucesso dentro e fora do octógono. Prova disso é que o atual campeão meio-pesado do Ultimate se reuniu com o bilionário Mark Zuckerberg, que é dono do Facebook, com quem protagonizou um vídeo bem humorado em alusão aos Jogos Olímpicos, que estão sendo realizados em Paris, na França.



Os dois compartilharam o vídeo em seus respectivos perfis no Instagram. A publicação mostra Poatan e Zuckerberg se "enfrentando" em diversas modalidades olímpicas, como Boxe, Judô, levantamento de peso e esgrima. Na exibição do vídeo, fica bem claro a forma bem-humorada de ambos durante as "competições".