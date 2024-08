Caio Borralho vai enfrentar Jared Cannonier na luta principal do UFC Vegas 96 - (Foto: Mike Roach/Zuffa LLC via UFC)

Publicado 07/08/2024 10:00

Em alta no UFC, Caio Borralho teve seu pedido atendido pela organização. Em maio, quando nocauteou Paul Craig no UFC 301, realizado no Rio de Janeiro, o brasileiro lançou o desafio para enfrentar Jared Cannonier. Poucos meses depois, o pedido foi concretizado. Nesta terça-feira (6), o atleta da Fighting Nerds teve seu duelo contra o americano confirmado para acontecer no próximo dia 24 de agosto, na luta principal do UFC Vegas 96.



Prestes a fazer a luta mais importante da sua carreira até o momento, Caio Borralho (16v-1d-1NC) tem 31 anos e ocupa atualmente a 12ª colocação no ranking peso-médio do UFC. Vindo do reality show "Dana White's Contender Series", o brasileiro estreou pelo Ultimate em 2022 e está invicto na organização, com seis vitórias, a última delas - como já citado - com um nocaute sobre Paul Craig no card do UFC 301, no Rio de Janeiro.