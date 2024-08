Francis Ngannou irá enfrentar o brasileiro Renan Problema - (Foto: PFL MMA)

Publicado 07/08/2024 19:00 | Atualizado 07/08/2024 21:08

Acabou o mistério! Nesta quarta-feira (7), a PFL (Professional Fighters League) anunciou duas das lutas mais aguardadas dos fãs para a temporada de 2024. No dia 19 de outubro, em local ainda a ser definido, Francis Ngannou fará o seu retorno ao MMA - e sua estreia na PFL - enfrentando o campeão peso-pesado da temporada 2023 da organização, Renan "Problema" Ferreira, que garantiu oficialmente o combate após nocautear Ryan Bader em fevereiro.



O co-main event do super evento terá o bastante esperado confronto entre Cris Cyborg e Larissa Pacheco. O duelo entre as brasileiras se torna possível após a PFL ter adquirido o Bellator no ano passado. Vale ressaltar que Cyborg se consolidou como campeã peso-pena do Bellator, enquanto Larissa é uma das grandes estrelas da Professional Fighters League, tendo sido campeã do GP peso-leve e peso-pena da organização.

Ex-campeão peso-pesado do UFC, Francis Ngannou (17v-3d) não compete no MMA desde janeiro de 2022, quando venceu Ciryl Gane por decisão unânime. Depois desse combate, o camaronês se tornou "agente livre", assinou com a PFL e fez duas lutas no Boxe, sendo derrotado por Tyson Fury e Anthony Joshua, respectivamente. Nas artes marciais mistas, o lutador de 37 anos vem de seis vitórias consecutivas e não perde uma luta desde 2018.Três anos mais novo em relação a Ngannou, Renan "Problema" Ferreira (13v-3d) vai em busca da maior vitória da sua carreira após ter emplacado quatro triunfos em sequência na Professional Fighters League. De suas 13 vitórias no MMA, 11 vieram por nocaute e uma por finalização. Sua última apresentação, como já citado, aconteceu em fevereiro, quando Renan precisou de apenas 21 segundos para nocautear Ryan Bader de forma espetacular.Campeã peso-pena do Bellator e no auge dos seus 39 anos, Cris Cyborg (27v-2d-1NC) é um dos grandes nomes da história do MMA feminino. Tendo sido campeã no Bellator, UFC, Invicta FC e Strikeforce, a curitibana não perde uma luta desde 2018 e, nas artes marciais mistas, vem embalada por uma sequência de sete vitórias consecutivas, a última delas em outubro do ano passado, sobre Cat Zingano.Quase 10 anos mais nova em relação à compatriota, Larissa Pacheco (23v-4d) se consolidou como uma das grandes estrelas da PFL. Sem ser derrotada desde 2019, a paraense vem em uma incrível sequência de 10 triunfos e, nesse período, foi campeã do GP peso-leve e também do GP peso-pena da PFL. A apresentação mais recente de Larissa aconteceu em novembro do ano passado, quando ela derrotou Marina Mokhnatkina por decisão unânime.