Classe master vem tendo grande destaque no Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu (Foto: ISO)

Publicado 07/08/2024 16:00 | Atualizado 07/08/2024 19:56

Nos dias 24 e 25 de agosto, a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, será palco da 11ª etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu 2024, dividida entre Rio Winter National Open e Brasileiro Master da CBJJD.



Os eventos vêm gerando grande expectativa, e Rogério Gavazza, presidente da CBJJD e vice da ISBJJA - parceira no Circuito -, projetou as competições, em especial o Brasileiro Master, que além das disputas tradicionais, terá diversos desafios.



"Desta vez, as tradicionais superlutas serão nos desafios Master Black Belt, Brown Belt, Purple Belt e Blue Belt, contemplando todas as faixas da azul até a preta. Diversas equipes já estão indicando seus representantes e esperamos um alto nível, até porque é a classe mais ativa no Circuito e merece um evento próprio".