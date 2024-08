Alex Poatan e Alexandre Pantoja concorrem ao prêmio de "Lutador do Ano" no "Oscar do MMA" - (Foto: Reprodução)

Alex Poatan e Alexandre Pantoja concorrem ao prêmio de "Lutador do Ano" no "Oscar do MMA" (Foto: Reprodução)

Publicado 08/08/2024 12:00

Muito aguardada todos os anos, a lista de indicados ao "Oscar do MMA" foi revelada na última terça-feira (6) e, como já era esperado, diversos brasileiros estão concorrendo ao prêmio, que corresponde ao período entre 1º de julho de 2023 a 30 de junho de 2024. A cerimônia onde os vencedores serão anunciados ainda não tem data e local definidos, mas a votação estará aberta até o dia 30 de setembro.



Em uma das premiações mais concorridas do "Oscar do MMA", o de "Lutador do ano", estão na disputa Alex Poatan e os compatriotas Alexandre Pantoja e Renan "Problema" Ferreira, além de Islam Makhachev e Dricus Du Plessis, campeões peso-leve e peso-médio do UFC, respectivamente.



Já entre as mulheres, o quesito "Lutadora do Ano" no "Oscar do MMA" tem como representante brasileira Larissa Pacheco, grande estrela da PFL (Professional Fighters League). A paraense concorre ao prêmio com Weili Zhang, Raquel Pennington, Kayla Harrison e Liz Carmouche.