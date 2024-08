Técnico de Du Plessis, campeão do UFC, aplica choque em lutadores durante treino - (Foto: Reprodução)

Técnico de Du Plessis, campeão do UFC, aplica choque em lutadores durante treino (Foto: Reprodução)

Publicado 13/08/2024 13:00 | Atualizado 13/08/2024 13:09

O aguardado confronto entre o campeão dos médios Dricus Du Plessis e Israel Adesanya se aproxima. O duelo vai liderar o card do UFC 305, no próximo sábado (17), em Perth, na Austrália. Em um vídeo divulgado no programa "Countdown", do YouTube do Ultimate, um fato curioso chama atenção na abordagem do técnico de "DDP".



Morner Visser adota uma postura nada convencional nos treinos da equipe Team CIT. O treinador, durante as sessões de camp, fica com um bastão de taser, onde dá choque nos lutadores para fazer correções durante as movimentações: "Se ele não está totalmente alerta, se não está mantendo as mãos levantadas ou não está chutando na hora que deveria chutar, então vou usar para corrigi-lo", explicou o técnico, sobre o uso do equipamento.

O confronto vai colocar em ação dos dois grandes nomes da África no MMA atualmente. O sul-africano Du Plessis conquistou o título no começo deste ano, após superar Sean Strickland. Essa será a primeira defesa do campeão dos médios do UFC na categoria até 84kg.



Já Adesanya foi um dominante campeão dos médios do UFC nos últimos anos. "Izzy" perdeu o título em 2023 após ser superado pelo próprio Strickland e anunciou que iria dar uma pausa na carreira. Quase um ano depois, o nigeriano está de volta ao octógono.

