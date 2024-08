Luiz Miguel vem se destacando na faixa-azul e quer mais - (Foto: @a.assisfoto)

Publicado 11/08/2024 08:00 | Atualizado 12/08/2024 16:43

Do Rio de Janeiro para o mundo, o jovem Luiz Miguel, o "Little Monster", segue se destacando no Jiu-Jitsu, e aos 16 anos, ocupa a primeira posição no ranking da IBJJF na faixa-azul juvenil pesadíssimo.



Apesar de a temporada ainda não ter acabado, o resultado mostra que o trabalho vem sendo bem feito por Luiz Miguel e sua equipe, Infight / DC Fighters, e através das redes sociais, o atleta, tido como uma promessa da arte suave, celebrou:



"Eu estou em primeiro no ranking juvenil pesadíssimo da IBJJF! Poder estar em primeiro sem muitos recursos financeiros e lutando poucos campeonatos é incrível! Nessa meia temporada, eu finalizei praticamente todas as minhas lutas e estou ansioso para continuar mantendo a liderança do ranking", disse o faixa-azul.